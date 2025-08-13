Pregled - šport do 12. ure

VIDEM - Videmski stadion Friuli bo drevi ob 21. uri gostil tekmo evropskega superpokala, na kateri se bosta merila zmagovalec lige prvakov PSG in zmagovalec evropske lige Tottenham. Parižani, ki so v prejšnji sezoni z izjemnimi predstavami pokorili Evropo, bodo tudi tokrat v vlogi favoritov.

CINCINNATI - Drugi teniški igralec sveta Carlos Alcaraz se je na mastersu 1000 v Cincinnatiju z nagradnim skladom 7,9 milijona evrov gladko prebil v osmino finala, potem ko je izločil srbskega igralca Hamada Međedovića. Zdaj ima Španec to sezono 50 zmag, več kot kateri koli drug igralec na turneji ATP. Pri le 22 letih je prvi po Novaku Đokoviću leta 2016, ki je dosegel to številko.

RIO DE JANEIRO - Brazilska telovadka Rebeca Andrade je danes sporočila, da na parterju ne bo več tekmovala. Olimpijska prvakinja na tem orodju iz Pariza 2024 bi namreč rada po petih operacijah ohranila svoje zdravje za prihodnje olimpijske igre, ki bodo leta 2028 v Los Angelesu.

NEWCASTLE - Nemški reprezentant Malick Thiaw je postal tretji novinec Newcastla v tem poletju, saj se je angleški prvoligaš dogovoril o vseh podrobnostih za prestop tega obrambnega igralca Milana. Kluba zneskov ob prestopu nista sporočila, mediji pa ocenjujejo, da je prestop vreden okrog 40 milijonov evrov.