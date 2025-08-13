Izraelska vojska potrdila načrt za novo ofenzivo v Gazi

Tel Aviv, 13. avgusta - Izraelska vojska je danes sporočila, da je odobrila nov načrt za prihajajočo vojaško ofenzivo v Gazi. Načelnik generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir je "odobril glavni okvir operativnega načrta vojske v Gazi", je zapisano v izjavi, ki pa ne navaja, kdaj naj bi ofenziva potekala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.