Ameriška vlada odredila pregled muzejev Smithsonian

Washington, 13. avgusta - Ameriška vlada je odredila preverjanje vsebin v muzejih Smithsonian, da bi ugotovila, ali so te razdiralne in strankarsko pristranske. Največji muzejski in raziskovalni kompleks na svetu mora med drugim predložiti osnutke načrtovanih razstav, kataloge in programske podrobnosti, so v pismu ustanovi Smithsonian v torek zapisala Bela hiša.