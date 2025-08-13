Smučarji hitrih disciplin na nadaljevanje snežnih priprav v Čile

Ljubljana, 13. avgusta - Slovenski smučarji v hitrih disciplinah bodo priprave na novo sezono, v kateri bodo vrhunec olimpijske igre v Cortini in Milanu, nadaljevali v Čilu, kjer bodo trenirali naslednje tri tedne. Pred odhodom so na novinarski konferenci v Ljubljani potrdili dobro kondicijsko pripravljenost, snežnih treningov v Južni Ameriki pa se že zelo veselijo.