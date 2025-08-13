V Srbiji v izgredih med nasprotniki in podporniki vlade poškodovanih več deset ljudi

Novi Sad, 13. avgusta - V mestih Vrbas in Bačka Palanka blizu Novega Sada je bilo v torek zvečer v izgredih med protivladnimi protestniki in podporniki vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) poškodovanih okoli 70 ljudi, od tega najmanj 16 policistov, poročajo srbski mediji. Krivdo za izgrede oblasti pripisuje protestnikom, ti pa podpornikom SNS.