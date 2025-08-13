Začetek kartiranja morskega dna med Izolo in Koprom

Izola/Koper, 13. avgusta - Na območju obalne ceste med Izolo in Koprom se je julija začel projekt popisa in kartiranja morskega dna. "Rezultati raziskave bodo omogočili sprejemanje okolju prijaznejših posegov," je za STA pojasnil vodja Morske biološke postaje v Piranu Borut Mavrič. V to okolje posega človek, organizme v morju pa ogrožajo tudi podnebne spremembe.