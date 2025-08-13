Ptuj prihodnji teden v znamenju poezije in vina

Ptuj, 13. avgusta - Med 18. in 23. avgustom bo Ptuj gostil 29. festival Dnevi poezije in vina v organizaciji založbe Beletrina. Najstarejše slovensko mesto in okoliške kraje bodo znova preplavile poezija iz vsega sveta, žlahtna kapljica in glasba. Letošnja častna gosta bosta pesnica iz Nikaragve Gioconda Belli in makedonski pesnik Nikola Madžirov.