Kerley bo izpodbijal dopinški suspenz
Monaco, 13. avgusta - Nekdanji svetovni prvak v teku na 100 metrov Fred Kerley je začasno suspendiran. Po podatkih Komisije za integriteto športnikov (AIU) pri krovni svetovni atletski zvezi je 30-letni Američan kršil zahteve glede dopinškega nadzora. Sam je napovedal, da bo izpodbijal odločitev in da se ni namerno izogibal testiranju.
