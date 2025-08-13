Kerley bo izpodbijal dopinški suspenz

Monaco, 13. avgusta - Nekdanji svetovni prvak v teku na 100 metrov Fred Kerley je začasno suspendiran. Po podatkih Komisije za integriteto športnikov (AIU) pri krovni svetovni atletski zvezi je 30-letni Američan kršil zahteve glede dopinškega nadzora. Sam je napovedal, da bo izpodbijal odločitev in da se ni namerno izogibal testiranju.