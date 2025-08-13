Ob naraščanju števila nesreč v gorah pozivi k ustrezni pripravi

Ljubljana, 13. avgusta - Število nesreč v gorah se je v zadnjih petih letih povečalo za 28 odstotkov. Letos so gorski reševalci opravili 410 intervencij, 44 več kot v enakem obdobju lani, od tega 170 helikopterskih reševanj. Gorski reševalci zato ponovno pozivajo k previdnosti, ustrezni pripravi za pot v gore, preverjanju vremenske napovedi in uporabi ustrezne opreme.