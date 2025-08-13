Solinarji letos ne bodo dosegli zastavljene pridelave soli

Piran, 13. avgusta - V sečoveljskih solinah letos zaradi julijskega dežja ne bodo dosegli zastavljenega cilja pridelave 2000 ton ročno pobrane soli, kar bi bilo 30 odstotkov več kot lani. Kot je ocenil direktor podjetja Soline Aleksander Valentin, je bodo verjetno vseeno pridelali več kot 1000 ton. Ob koncu sezone bo 23. in 24. avgusta tradicionalni Solinarski praznik.