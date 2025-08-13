Na Balkanu divja več obsežnih požarov

Podgorica/Tirana/Atene, 13. avgusta - Več držav na Balkanu se te dni spopada z obsežnimi gozdnimi požari. V Albaniji so v torek zahtevali eno življenje, v Grčiji pa so razmere najbolj kritične na Peloponezu, kjer so oblasti odredile evakuacijo več tisoč ljudi iz enega od mest. V Črni gori so požari po navedbah pristojnih služb pod nadzorom, poročajo tuje tiskovne agencije.