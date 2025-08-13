Mladi levi letos s poudarkom na mladih ustvarjalcih in dolgoletnih sodelovanjih

Ljubljana, 13. avgusta - V Stari elektrarni in na drugih lokacijah bo med 23. in 30. avgustom potekal 28. mednarodni festival Mladi levi. Po napovedih organizatorjev bo tematsko in žanrsko raznolik festival predstavil 16 umetniških projektov. V program so uvrstili tako projekte mladih ustvarjalcev na začetku kariere kot tistih, ki z Bunkerjem sodelujejo že leta.