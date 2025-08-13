Dončić verjetno le na eni tekmi Slovenije v Latviji in Litvi
Ljubljana, 13. avgusta - Slovenska košarkarska reprezentanca po prijateljskih tekmah z Nemčijo že v četrtek potujejo na sever Evrope. V petek ob 18.30 uri po slovenskem času se bodo v mestecu Šiauliu pomerili z Litvo, v soboto ob 17. uri po slovenskem času pa jih v Rigi čaka še dvoboj z Latvijo. Luka Dončić naj bi igral le na eni izmed omenjenih tekem.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 2.940 znakov (brez presledkov) oziroma 575 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov