Dončić verjetno le na eni tekmi Slovenije v Latviji in Litvi

Ljubljana, 13. avgusta - Slovenska košarkarska reprezentanca po prijateljskih tekmah z Nemčijo že v četrtek potujejo na sever Evrope. V petek ob 18.30 uri po slovenskem času se bodo v mestecu Šiauliu pomerili z Litvo, v soboto ob 17. uri po slovenskem času pa jih v Rigi čaka še dvoboj z Latvijo. Luka Dončić naj bi igral le na eni izmed omenjenih tekem.