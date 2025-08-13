V petek največji Marijin praznik

Ljubljana, 13. avgusta - Praznični petek bo vnovič v cerkve privabil vernike, ki bodo z romanji v Marijina svetišča obeležili praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren. Osrednjo mašo pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Gre za največji cerkveni Marijin praznik, ki je tudi dela prost dan.