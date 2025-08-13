V petek največji Marijin praznik

Ljubljana, 13. avgusta - Praznični petek bo vnovič v cerkve privabil vernike, ki bodo z romanji v Marijina svetišča obeležili praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren. Osrednjo mašo pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah bo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Gre za največji cerkveni Marijin praznik, ki je tudi dela prost dan.

Betlehem. Portret Device Marije v baziliki Jezusovega rojstva v Betlehemu. Foto: Xinhua/STA Arhiv Xinhua/STA

Betlehem.
Portret Device Marije v baziliki Jezusovega rojstva v Betlehemu.
Foto: Xinhua/STA
Arhiv Xinhua/STA

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 5.027 znakov (brez presledkov) oziroma 898 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

moz/mo
© STA, 2025