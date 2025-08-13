Sodišča se kmalu vračajo v običajen ritem

pripravila Vanja Tekavec

Ljubljana, 13. avgusta - Po enomesečnih sodnih počitnicah, ki se bodo končale v petek, se delo na sodiščih po državi prihodnji teden vrača v običajen ritem. V sodne dvorane se vračajo tudi nekateri odmevnejši primeri. Že v prihodnjem tednu naj bi se na ljubljanskem okrožnem sodišču o krivdi izrekli domnevno vpleteni v lanski umor Satka Zovka v Ljubljani.