Sodišča se kmalu vračajo v običajen ritem

pripravila Vanja Tekavec

Ljubljana, 13. avgusta - Po enomesečnih sodnih počitnicah, ki se bodo končale v petek, se delo na sodiščih po državi prihodnji teden vrača v običajen ritem. V sodne dvorane se vračajo tudi nekateri odmevnejši primeri. Že v prihodnjem tednu naj bi se na ljubljanskem okrožnem sodišču o krivdi izrekli domnevno vpleteni v lanski umor Satka Zovka v Ljubljani.

Ljubljana, Ustavno sodišče RS. Ustavno sodišče, sodniško kladivo. Foto: Tamino Petelinšek/STA Arhiv STA

Ljubljana, Ustavno sodišče RS.
Ustavno sodišče, sodniško kladivo.
Foto: Tamino Petelinšek/STA
Arhiv STA

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 5.131 znakov (brez presledkov) oziroma 870 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

vte/moz
© STA, 2025