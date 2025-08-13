Sodišča se kmalu vračajo v običajen ritem
pripravila Vanja Tekavec
Ljubljana, 13. avgusta - Po enomesečnih sodnih počitnicah, ki se bodo končale v petek, se delo na sodiščih po državi prihodnji teden vrača v običajen ritem. V sodne dvorane se vračajo tudi nekateri odmevnejši primeri. Že v prihodnjem tednu naj bi se na ljubljanskem okrožnem sodišču o krivdi izrekli domnevno vpleteni v lanski umor Satka Zovka v Ljubljani.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 5.131 znakov (brez presledkov) oziroma 870 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov