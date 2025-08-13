Po predlogu novele učna pomoč mogoča brez odločbe o usmeritvi

Ljubljana, 13. avgusta - V javni razpravi je predlog novele zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki dodatno strokovno pomoč, za katero je potrebna odločba o usmeritvi, oži na pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj, njen obseg pa krči. Za učno pomoč pa ne bi bila več potrebna odločba o usmeritvi, izvajala bi se v okviru razširjenega programa OŠ.