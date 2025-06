Ponoči zagorelo na deponiji odpadkov v Spodnjem Starem Gradu

Krško, 6. junija - Na deponiji odpadkov v Spodnjem Starem Gradu na območju Krškega je ponoči zagorelo. Požar so gasilci omejili in nadaljujejo z aktivnostmi, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Na požarišču ostaja požarna straža, so na omrežju Facebook zapisali v PGD Leskovec pri Krškem.