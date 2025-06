Katič sankcije proti sodnicam ICC označila za nesprejemljiv pritisk

Ljubljana/Washington, 6. junija - Gre za resen in nesprejemljiv pritisk na neodvisno delovanje institucije, je danes po uvedbi ameriških sankcij zoper štiri sodnice Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), med katerimi je tudi Slovenka Beti Hohler, sporočila ministrica za pravosodje Andreja Katič. ZDA so sankcije utemeljile z ukrepi ICC proti ZDA in Izraelu.