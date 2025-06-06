Izidi lige NBA
Oklahoma City, 6. junija - Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA.
* Izid, končnica, 4. krog, finale: Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers 110:111 (Indiana vodi z 1:0 v zmagah)
* Opomba: ekipi igrata na štiri zmage.
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Oklahoma City, 6. junija - Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA.
* Izid, končnica, 4. krog, finale: Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers 110:111 (Indiana vodi z 1:0 v zmagah)
* Opomba: ekipi igrata na štiri zmage.