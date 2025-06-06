Izidi lige NBA

Oklahoma City, 6. junija - Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA.

* Izid, končnica, 4. krog, finale:
Oklahoma City Thunder - Indiana Pacers  110:111
(Indiana vodi z 1:0 v zmagah)

* Opomba: ekipi igrata na štiri zmage.

sys/am/am
© STA, 2025