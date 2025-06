Spor med Trumpom in Muskom z žalitvami in grožnjami postaja vse bolj razgret

Washington, 6. junija - Nekdanja politična zaveznika Donald Trump in Elon Musk sta se v četrtek zapletla v ogorčeno izmenjavo obtožb in žalitev na družbenih omrežjih, pri čemer je predsednik ZDA namignil na možnost odpovedi vladnih pogodb za Muskova podjetja, milijarder pa mu je vrnil s plazom groženj in celo namignil na potrebo po ustavni obtožbi.