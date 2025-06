ZDA uvedle sankcije proti štirim sodnicam ICC, tudi Slovenki Beti Hohler

Washington, 5. junija - ZDA so uvedle sankcije proti štirim sodnicam Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), tudi Slovenki Beti Hohler. Kot je danes sporočil State Department, je to "odgovor na nezakonita dejanja ICC, usmerjena proti ZDA in Izraelu". Hohler je bila članica panela ICC, ki je odobril izdajo naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.