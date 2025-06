New York, 5. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzdol. Na trgih odmeva spor med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in milijarderjem Elonom Muskom. Cena delnice Muskove Tesle se je znižala za približno 14 odstotkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.