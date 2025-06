Pregled - šport, 5. 6. (četrtek)

ROGAŠKA SLATINA - Švicar Fabio Christen je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na trasi med Velenjem in Rogaško Slatino je bil sicer drugi po sprintu sedmerice, a je vodstvo tekmovanja zaradi domnevno namernega odrivanja v sprintu na šesto mesto prestavilo Portugalca Ruija Oliveiro. Od Slovencev se je izkazal petouvrščeni Jakob Omrzel. Devetnajstletnik je sledil napadom v zadnjih 20 km in do cilja prišel z vodilnimi. Skupno je Omrzel šesti z zaostankom 25 sekund za Christenom. V seštevku ima Švicar 16 sekund naskoka pred Norvežanom Andersom Johannessenom in 21 pred Britancem Taom Geogheganom Hartom.

MEZZANO - Slovenski kajakaši v spustu na divjih vodah tudi na evropskem prvenstvu v Mezzanu dokazujejo, da so velesila v svojem športu. Po sredinem zmagoslavju Simona Ovna v klasičnem spustu so danes osvojili še dve zlati kolajni v ekipnih vožnjah. Oven, Anže Urankar in Nejc Žnidarčič so bili dopoldne najboljši v sprintu, nato pa še v popoldanskem klasičnem spustu.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so še za zmago oddaljeni od novega naslova državnega prvaka. Na drugi tekmi finalne serije so namreč v Ljubljani premagali Krko s 77:70. Tako kot prva tekma je bila tudi druga tekma izenačena, a za razliko od prve so si domači v zadnjem delu vendarle priigrali prednost 14 točk, kljub neprepričljivi igri v zaključku so je nekaj tudi zadržali, tako da so v finalu povedli z 2:0 v zmagah.

KRANJSKA GORA - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v pripravljalni tekmi na evropsko prvenstvo danes v Kranjski Gori gostila Veliko Britanijo in jo premagala s 95:57 (19:12, 46:19, 66:34).

TALLINN - Brigita Krašovec je uspešno začela kvalifikacijske nastope z obročem in žogo na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Tallinnu. Državna prvakinja je po prvem dnevu na 18. mestu. Več težav je imela druga Slovenka Ela Polak, ki je po velikih napakah v obeh sestavah ta čas na 48. mestu.

MARIBOR - Filip Jakob Demšar je na mednarodni atletski ligi Telekoma Slovenije, ki je potekala v Mariboru, v teku na 110 m ovire v finalu slavil s časom 13,78 sekunde in bil krepko pred tujimi tekmeci. V kvalifikacijah pa je s 13,56 izenačil 18 let star slovenski rekord.

FRANKFURT - Nogometna reprezentanca Španije je drugi finalist letošnje izvedbe lige narodov. V drugem polfinalu zaključnega turnirja v Nemčiji je premagala Francijo s 5:4 (2:0). V finalu bo igrala s Portugalsko, ki je v sredo v Münchnu premagala Nemčijo z 2:1.

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca je danes popoldne odpotovala v Luksemburg, kjer jo v petek ob 19. uri čaka prijateljska tekma z domačo izbrano vrsto. Na njej si v slovenskem taboru želijo odigrati dobro, resno, saj je to predzadnja preizkušnja pred jesenskimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo 2026. Selektor Matjaž Kek ima nekaj težav v ekipi, zelo verjetno v četrtek ne bo igralo kar nekaj prvokategornikov, ki imajo določene zdravstvene težave, med njimi tudi Jan Oblak, Benjamin Šeško in Adam Gnezda Čerin.

MADRID - Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je konec maja postal najuspešnejši vratar v zgodovini španskega nogometnega prvenstva, ko je osvojil šesto nagrado zamora za vratarja z najnižjim odstotkom prejetih zadetkov v sezoni. Zdaj pa mu je vodstvo španske la lige podelilo tudi nagrado za najboljšo obrambo sezone 2024/25. Vratar Atletico Madrida je bil ključen pri remiju proti Real Sociedadu v 9. krogu primere division z odlično dvojno obrambo, so zapisali pri la ligi. V 12. minuti tekme, ko so atleti vodili z 1:0, je na pomoč priskočil slovenski vratar, ki je najprej ubranil strel z glavo Martina Zubimendija, ki je šel v zgornji kot, nato pa je po odbitku žoge veličastno ubranil še močan strel Maročana Aguerda.

PARIZ - V sobotnem finalu odprtega teniškega prvenstva Francije se bosta pomerili prvi dve nosilki, Arina Sabalenka in Coco Gauff. Belorusinja je v polfinalu s 7:6, 4:6 in 6:0 premagala trikratno zaporedno zmagovalko Poljakinjo Igo Swiatek, Američanka pa je s 6:1 in 6:2 bila boljša od presenečenja turnirja, Francozinje Lois Boisson.