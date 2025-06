V osrednji bajramski molitvi poziv k miru in medsebojnemu spoštovanju

Ljubljana, 6. junija - Muslimani so z jutranjo molitvijo začeli praznovanje kurban bajrama, štiridnevnega praznika, ki je povezan z romanjem v Meko. V ljubljanski džamiji jo je vodil namestnik muftija Nevres Mustafić, ki je spomnil na vojne po svetu, ob katerih "svet molči". Vernikom je predal sporočilo miru in dejal, da ima vsak pravico živeti svobodno, varno in v miru.