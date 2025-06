V finalu Pariza prvi nosilki Sabalenka in Gauff

Pariz, 5. junija - V sobotnem finalu odprtega teniškega prvenstva Francije se bosta pomerili prvi dve nosilki, Arina Sabalenka in Coco Gauff. Belorusinja je v polfinalu s 7:6, 4:6 in 6:0 premagala trikratno zaporedno zmagovalko Poljakinjo Igo Swiatek, Američanka pa je s 6:1 in 6:2 bila boljša od presenečenja turnirja, Francozinje Lois Boisson.