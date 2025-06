Ministrstvo z občinami o projektih na področju voda

Ljubljana, 5. junija - Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes izvedlo posvet s predstavniki občin o aktualnih nalogah ministrstva na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadnih voda, o pripravi in izvedbi projektov občin ter o programu del na vodotokih. Občine so ob tem na ministrstvu pozvali k čimprejšnji pripravi in izvedbi projektov.