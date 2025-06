Evropske borze večinoma z blago rastjo; nafta dražja, evro močnejši

London/Frankfurt/Pariz, 5. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma blago zvišali. Vlagatelji so se pozitivno odzvali na spodbudne signale po telefonskem pogovoru med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom. Nafta se draži, evro se je okrepil.