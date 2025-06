Sabalenka prekinila prevlado Swiatek

Pariz, 5. junija - Belorusinja Arina Sabalenka je v polfinalu odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu prekinila prevlado Poljakinje Ige Swiatek, ki je turnir dobila že štirikrat in v zadnjih letih trikrat zapovrstjo. Prva igralka sveta je kakovosten dvoboj dobila s 7:6, 4:6 in 6:0 in se v tretjem poskusu vendarle uvrstila v svoj prvi finale na tem turnirju.