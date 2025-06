Vipava pospremila 60. obletnico Centra za usposabljanje invalidnih otrok

Vipava, 5. junija - V Vipavi so danes slavnostno obeležili 60-letnico delovanja Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (Cirius) Vipava. Med množico zbranih in nastopajočih je bil tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je v nagovoru poudaril, da Vipava živi s centrom, da se tako otroci kot starši počutijo vedno toplo sprejeti.