Na GZS o izzivih pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj

Ljubljana, 5. junija - Predstavniki ministrstev, upravnih enot, občin in gospodarstva so na današnjem posvetu na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) razpravljali o ključnih izzivih ter možnostih za izboljšave na področju postopkov izdaje gradbenih dovoljenj. Med kratkoročnimi ukrepi za pospešitev postopkov so med drugim predlagali poenotenje praks med upravnimi enotami.