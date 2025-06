V pokajočih kristalih za zdravje nevaren polsintetični kanabinoid

Ljubljana, 5. junija - V ljubljanskem kliničnem centru so obravnavali zastrupitev mladoletnika, ki je zaužil pokajoče kristale z okusom jagode, ki se v Ljubljani prodajajo kot Dynamite Popping Candy. Laboratorijska analiza je pokazala, da so vsebovali polsintetični kanabinoid, ki predstavlja resno tveganje za zdravje, opozarjajo na ministrstvu za zdravje in DrogArtu.