Policija lani na vseh glavnih področjih po navedbah pristojnega ministrstva delala dobro

Ljubljana, 5. junija - Vlada se je seznanila z letnim poročilom o delu policije za leto 2024 in ga posredovala v DZ. Ministrstvo za notranje zadeve meni, da je policija na vseh glavnih področjih delala dobro. Med varnostnimi izzivi policije za lani so izpostavili nasilje, zlasti medvrstniško in nasilje v družini, izgrede na športnih prireditvah in nezakonite migracije.