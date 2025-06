Zaposlenim na področju zaščite in reševanja po vladnem predlogu dodatek za stalnost po petih letih

Ljubljana, 5. junija - Vlada je danes sprejela predlog spremembe zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerim bi za javne uslužbence s področja zaščite in reševanja določili enake pogoje za dodatek za stalnost, kot veljajo v drugih državnih organih. Pripadal bi jim torej po petih letih in ne več, kot je določeno sedaj, po desetih.