Vlada se je seznanila s poročilom razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva

Ljubljana, 5. junija - Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva med letoma 2021 in 2023. Večina aktivnosti je potekala skladno z načrtom, zamude pa so v nekaterih primerih nastale zaradi vpliva epidemije covida-19. Iz poročila izhaja, da nevladne organizacije v Sloveniji opravljajo pomembno vlogo v družbi.