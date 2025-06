Anica Hribar z vladnim soglasjem za nov mandat na čelu brežiške bolnišnice

Ljubljana, 5. junija - Vlada je na današnji seji dala soglasje k vnovičnemu imenovanju Anice Hribar za direktorico javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice za nov štiriletni mandat, in sicer od 1. julija 2025 do 30. junija 2029, z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili po seji vlade.