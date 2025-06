ESS tudi o obrambni resoluciji, financiranju zdravstva in urejanju trga dela

Ljubljana, 6. junija - Ekonomsko-socialni svet (ESS) ima danes na dnevnem redu seje predlog obrambne resolucije, ki predvideva dvig sredstev za obrambno in varnostno politiko. Socialni partnerji naj bi se opredelili tudi do predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter vnovič obravnavali besedilo predloga zakona o urejanju trga dela.