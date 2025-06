Kipu Deklica z rastočo knjigo dodali verz Draga Jančarja

Ljubljana, 5. junija - V Severnem ljubljanskem parku je bila danes slovesnost ob kipu Deklica z rastočo knjigo, ki so mu dodali misel pisatelja Draga Jančarja "Branje knjige je edinstvena in neponovljiva izkušnja: pred našimi očmi in v nas nastaja nov svet". O pomenu knjige in branja sta spregovorila akademik Jožef Muhovič in predsednik Državnega sveta Marko Lotrič.