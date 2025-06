Razdrh: Položaj ni rožnat

Ljubljana, 5. junija - Andrej Razdrh, selektor nogometne reprezentance do 21 let, je objavil seznam 23 igralcev, na katere računa na evropskem prvenstvu na Slovaškem. Kot je dejal, je imel z njim velike težave, največja pa je zaenkrat odpoved Marcela Ratnika, ki ni dobil dovoljenja svojega novega kluba. Zaradi njega in tudi drugih odpovedi je položaj ocenil kot težak.