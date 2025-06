Ljubljana gosti 19. Evropski oblikovalski festival

Ljubljana, 6. junija - Ljubljana te dni gosti 19. Evropski oblikovalski festival 2025, ki je eden največjih dogodkov na področju oblikovanja v Evropi in letos prvič poteka v Sloveniji. Festivalski dogodki so se sicer pričeli že v ponedeljek, uradno odprtje festivala in osrednje razstave z naslovom Ekscentričnost - oblikovanje izven okvirja bo drevi v Mestni hiši.