TZS za premišljeno razpravo o obdavčitvi energentov

Ljubljana, 5. junija - Končna cena goriv po opozorilih TZS poleg regulacije vključuje tudi druge pomembne dejavnike, med katerimi ima trošarina, ki jo pobere država, ključno vlogo. Ta je med najvišjimi med sosednjimi državami, medtem ko so marže naftnih trgovcev primerjalno najnižje v EU, so poudarili in pozvali k premišljeni razpravi o obdavčitvi energentov.