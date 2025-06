Nevladniki nezadovoljni s predlogom podnebnega zakona

Ljubljana, 5. junija - Slovenija nujno potrebuje podnebni zakon za dostop do sredstev EU, za zmanjšanje podnebnih neenakosti in za kontinuiteto podnebne politike, a v "razvodeneli različici", ki jo je danes potrdila vlada, manjkajo nekateri ključni elementi, menijo nevladne organizacije Umanotera, Greenpeace in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC).