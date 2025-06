Tudi mladi občutijo starostno diskriminacijo, posebej izpostavljajo sfero dela

Ljubljana, 5. junija - O diskriminaciji zaradi starosti ne poročajo le starejši, ampak tudi mladi. V raziskavi, ki so jo izvedli v okviru projekta Mladizem, starizem in medgeneracijsko povezovanje na poti do dela, so med področji, kjer so občutili diskriminacijo, izpostavili predvsem sfero dela. Največkrat je šlo za podcenjevanje in različne oblike izkoriščanja.