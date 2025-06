SDS zahteva sejo odbora DZ za delo o demografski krizi

Ljubljana, 5. junija - SDS zahteva sklic nujne seje odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide o staranju prebivalstva, upadu rodnosti in razgradnji državne demografske politike pod aktualno vlado. Demografska kriza v Sloveniji ni le dolgoročna nevarnost, temveč že danes pomeni grožnjo gospodarski in socialni stabilnosti države, opozarjajo.