Objavljen razpis za projektiranje obnove Kanina

Bovec, 5. junija - Občina Bovec je objavila javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za oživitev in prenovo smučišča Kanin, vključno z zamenjavo krožne kabinske žičnice in sedežnice Veliki Graben. Na ponudbe bodo v Bovcu čakali do 10. julija. Še prej si obetajo odločitev vlade o sodelovanju pri financiranju projekta.