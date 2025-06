Okrogla miza: Globalni premiki za evropski znanstveni prostor tako izziv kot priložnost

Ljubljana, 5. junija - Stabilno in dolgoročno financiranje znanosti, boljše povezovanje evropskih in nacionalnih politik ter ustrezna podpora raziskovalcem predstavljajo priložnosti za Evropo, da se v času globalnih pretresov uveljavi kot privlačno znanstveno in inovacijsko okolje, so se strinjali govorci na okrogli mizi v sklopu Tedna Kemijskega inštituta.