Na Goriškem pripravljajo čezmejno uprizoritev Pasijona

Gorica/Nova Gorica, 5. junija - Združenji pasijoncev iz Italije in Slovenije sta pripravili poseben projekt, ki bo javnosti predstavljen v soboto, 14. junija. Projekt Calvario, Kalvarija - Onkraj bodeče žice je nastal v duhu povezovanja slovenske in italijanske pasijonske skupnosti s čezmejnim območjem Gorice in Nove Gorice kot simbolom preteklosti.