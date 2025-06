Skladba Petre Strahovnik na mednarodnem festivalu v New Yorku

New York, 6. junija - Na mednarodnem festivalu sodobne glasbe MATA Festival, ki bo med 11. in 14. junijem potekal v Brooklynu, bo ameriški FLUX Quartet izvedel skladbo Attack slovenske skladateljice Petre Strahovnik. Kompozicija raziskuje napetost med preživetjem in propadom ter izraža surovo in nefiltrirano čustveno izkušnjo.