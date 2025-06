Na jugu Nemčije neurje povzročilo škodo, v turbulenci poškodovani potniki

München/Praga, 5. junija - Jug Nemčije je minulo noč zajelo neurje s točo in močnim vetrom. Neurje je pustošilo v delih Bavarske in sosednje dežele Baden-Württemberg, od koder so poročali o podrtih drevesih in poplavljenih kleteh. Na Bavarskem je moralo zasilno pristati letalo družbe Ryanair, potem ko je bilo med turbulenco poškodovanih osem ljudi na krovu.