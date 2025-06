Cene industrijskih izdelkov v EU aprila na mesečni ravni nižje, medletno višje

Ljubljana, 5. junija - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih v območju z evrom so bile aprila na mesečni ravni nižje za 2,2 odstotka, v EU pa za 2,1 odstotka. V medletni primerjavi pa so bile v območju z evrom višje za 0,7 odstotka in v EU za 0,6 odstotka, je danes objavil Eurostat.