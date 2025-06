Uporabniki mobilne telefonije v četrtletju več dni preživeli v tujini

Ljubljana, 5. junija - Slovenski uporabniki storitev mobilne telefonije so v prvem letošnjem četrtletju kot turisti v tujini preživeli skoraj 8,4 milijona dni, kar je za devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Opravili so tudi več tranzitnih poti in enodnevnih izletov. Tuji uporabniki mobilne telefonije pa so kot turisti v Sloveniji preživeli za petino več dni.